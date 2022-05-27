Рейсы в Измир из Москвы будут выполняться трижды в неделю

Туроператор ANEX Tour поделился предварительными результатами продаж туров на Эгейское побережье Турции с перелетом на новом рейсе Pegasus Airlines из Москвы в Измир и уточнил детали полетной программы.

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Как сообщили в компании, первый рейс из Домодедово вылетит в ночь на четверг, 2 июня, на первых трех вылетах осталось мало свободных мест, после 23-го числа их больше. Так как в июне программа выполняется в еженедельном режиме, туристам пока доступны туры только на 6 или 13 ночей. С июля по октябрь запланировано увеличение частоты до трех вылетов в неделю: добавятся рейсы по понедельникам и вторникам. Это позволит произвольно менять продолжительность отдыха.

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Измир – относительно новое направление для российского рынка, так как полеты по этому маршруту ранее выполнялись редко. В основном на Эгейское побережье летают через Даламан, но аэропорт Измира значительно ближе к ряду популярных курортов. Как сообщили в ANEX Tour, интерес к турам в этот регион значительно увеличился после обучающего вебинара для розничных партнеров. В первую очередь пользуются спросом бюджетные отели в Кушадасы. Это Hotel Sozer 3* в самом центре курорта, Ponz Hotel 3*, а также Batihan Beach Resort & SPA 4*.

«Также стоит отметить, что есть спрос на отели, необычные для нашего рынка, отели люкс-сегмента на курортах Алачаты и Чешме. Например, “дорогой и очень красивый отель” Biblos Resort Alacati 5*». «Номерной фонд в Кушадасы и Дидиме больше, чем на курортах самого Измира (Оздере, Гумульдур, Чешме, Алачаты), что объясняет распределение продаж между курортами региона», – добавили в ANEX Tour.

Что касается цен, то туры с размещением в экономичных отелях стоят от 66 тыс. руб. на двоих (включая завтрак). Это в июне. Вышеупомянутый Biblos – порядка 257 тыс.