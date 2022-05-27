Эксперт дал советы, какие усадьбы посетить в Подмосковье

Лето — это пора отпусков, путешествий и прогулок. Московская область славится интересными местами и культурно-историческими объектами, в числе которых множество усадеб. Президент Национального Фонда «Возрождение русской усадьбы» Виссарион Алявдин дал советы, какие усадьбы стоит посетить жителям и гостям региона в летний период.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Прежде всего, когда говоришь о Подмосковных усадьбах, приходят на ум музеи-заповедники. Они легко узнаваемы, это — Мураново, Абрамцево, Мелихово, дом Чайковского, Шахматово, Менделеево. В этих местах ты не только узнаешь о жизни замечательных людей, но и погружаешься в атмосферу усадебной жизни, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Кроме того, в регионе имеются малоизвестные частные усадьбы. Например, это усадьба Середниково, которая связана с именами М.Ю. Лермонтова и П.А. Столыпина.

Он добавил, что во многих усадьбах продолжаются восстановительные работы.