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28 минут назад

Эксперт дал советы, какие усадьбы посетить в Подмосковье

Вечерняя Москва

Лето — это пора отпусков, путешествий и прогулок. Московская область славится интересными местами и культурно-историческими объектами, в числе которых множество усадеб. Президент Национального Фонда «Возрождение русской усадьбы» Виссарион Алявдин дал советы, какие усадьбы стоит посетить жителям и гостям региона в летний период.

Эксперт дал советы, какие усадьбы посетить в Подмосковье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Прежде всего, когда говоришь о Подмосковных усадьбах, приходят на ум музеи-заповедники. Они легко узнаваемы, это — Мураново, Абрамцево, Мелихово, дом Чайковского, Шахматово, Менделеево. В этих местах ты не только узнаешь о жизни замечательных людей, но и погружаешься в атмосферу усадебной жизни, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Кроме того, в регионе имеются малоизвестные частные усадьбы. Например, это усадьба Середниково, которая связана с именами М.Ю. Лермонтова и П.А. Столыпина.

Он добавил, что во многих усадьбах продолжаются восстановительные работы.

В московских парках заработали лодочные станции. Теперь каждый житель и гость столицы может устроить путешествие по самым живописным местам города, наблюдая московские достопримечательности с воды. «Вечерняя Москва» поговорила с москвоведом и экскурсоводом и узнала, где в столичном регионе можно покататься на лодке или даже байдарке и отдохнуть от суеты мегаполиса.

Новости путешествий,Виссарион Алявдин,
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