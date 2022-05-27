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36 минут назад

Airbus создаст безвердные для планеты самолеты

Lenta.ru

Авиастроительная компания Airbus открыла завод в британском Филтоне, который специализируется на разработке экономичных криогенных топливных систем, необходимых для производства самолетов нового поколения с водородным двигателем. Об этом сообщает CNBC.

Airbus создаст безвердные для планеты самолеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители компании заявили, что работа над созданием безвредных для планеты технологий уже началась. Будущие топливные системы собираются использовать при производстве пассажирских лайнеров Airbus ZEROe, разработку которых планируют завершить к 2035 году. Их особенность — полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу.

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Представители компании ожидают, что топливные системы будут готовы к наземным испытаниям в 2023 году, а летные удастся провести в 2026 году. Генеральный директор Airbus Гийом Фори в начале года в интервью CNBC сообщал, что цели компании на ближайшее время — постепенный переход на экологически чистое топливо, а также уменьшение его расхода и сокращение объемов выбросов углекислого газа от их самолетов. Он добавил, что авиация может столкнуться с большими препятствиями, если не сможет продвигаться к достижению углеродной нейтральности в нужном темпе.

Авиация оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду и считается одним из самых быстрорастущих по объему выбросов источником выбросов парниковых газов. Они, в свою очередь, усиливают глобальное потепление и провоцируют изменение климата. На сегодняшний день экологи называют полеты на самолете одним из самых углеродоемких видов деятельности человека.

Водород обладает широким спектром применения и может использоваться во многих отраслях промышленности. Airbus — не единственная компания, рассматривающая возможность использования водорода в авиации. Ранее в 2021 году компания-производитель самолетов с водородным двигателем ZeroAvia заявила, что разрабатывает 19-местный самолет, который будет летать исключительно на водородном топливе. В сентябре 2020 года шестиместный самолет компании на водородных топливных элементах совершил первый полет.

Кроме того, в 2021 году ученые из Института аэрокосмических технологий при поддержке британского правительства показали проект безвредного для планеты пассажирского авиалайнера на водородном топливе. На реализацию программы британские власти выделили 15 миллионов фунтов стерлингов.

Новости путешествий,Гийом Фори,Airbus,
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