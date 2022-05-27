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2 часа назад

Япония сняла COVID-ограничения для туристов из России

Даша Краснова

С 10 июня этого года туристы из России могут посетить Японию без карантинных требований и данных о прививках. Об этом сообщил МИД Японии.

Япония сняла COVID-ограничения для туристов из России
Фото: unsplashunsplash

Возможность посещения Японии открывается для туристов впервые за 2 года и 2 месяца с начала пандемии. В группу допущенных вошли США, Китай, большинство европейских стран и Россия. Всего в ней 98 стран. Туристы из них составляют около 80% всего туристического потока Японии.

Туристам из 99 стран, в числе которых Индия и Вьетнам, Молдавия, Украина и Белоруссия для въезда в страну необходимы три прививки одним из видов вакцин, список которых также публикует МИД.

В красной группе всего 4 страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих стран придется отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.

Япония с 1 июня повышает лимит на въезд в страну с 10 тысяч человек в день до 20 тысяч.

До этого мы рассказывали, как посетить Европу летом 2022.

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