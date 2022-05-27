В Сочи открылся первый в России экопляж

Открытие первого в России экопляжа состоялось в пятницу в Сочи, им стал пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее пляжная территория прошла полную реконструкцию. В прошлом году здесь демонтировали устаревшие конструкции, провели работы по расчистке и благоустройству.

Обновленная пляжная территория представляет собой новое общественное пространство с современными прогулочными зонами и местами отдыха. Комплекс оборудован детской площадкой, площадкой для занятия йогой и искусственным прудом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, кабинками для переодевания и душевыми.

"В прошлом году из закрытой территории мы сделали открытую общедоступную. В этом году мы сделали экологические пляжи из песка, применили натуральный материал - брусчатку, деревянные настилы. Большое внимание уделяем раздельному сбору отходов - на данной территории установлен фандомат, который принимает пластиковые и алюминиевые тары, за это вы получаете бонусы, их можно использовать в заведениях и ретейлерах нашего города", - сказала в ходе открытия руководитель группы компаний "Метрополис" Анна Невзорова.

Она добавила, что также на пляже организован сбор пластиковых крышечек - это фандомат российского производства, изготовленный на заказ в Казани. Крышечки затем используют для производства детских колясок для детей с ОВЗ. Также на набережной установлены удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей пляжа.

"Брусчатку мы берем на новороссийском заводе, все урны и лавочки - только российские производители. [Объем инвестиций] - более 1 млрд рублей - это средства частного инвестора", - рассказала Невзорова.