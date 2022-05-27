Туристы из России смогут слетать в Неом — "город будущего"

В конце июня авиакомпания Saudia запускает регулярные рейсы из Дубаи в Неом, они будут выполняться раз в неделю. Для путешественников из России это отличная возможность увидеть футуристический город, площадью в 33 раза превышающий Нью-Йорк. В строительство Неома уже вложено $500 миллиардов, полностью проект будет завершен к 2030 году.

Фото: TourDom TourDom

Неом расположен на северо-западе Саудовской Аравии, в провинции Табук, и поделен на несколько частей: урбанистические зоны The Line и Neom Bay, плавучий индустриальный комплекс Oxagon и огромный курорт Trojena. В Trojena туристов ждет горнолыжный и пляжный отдых, а также многочисленные спа-центры и гигантская обсерватория. Планируемая вместительность курорта — 3 600 гостиничных номеров.

Проект Neom был представлен на туристической выставке Arabian Travel Market, где побывали и представители отрасли из России. По мнению Любови Ворониной, руководителя международных проектов Слетать.ру, Неом может стать привлекательным направлением для туристов из нашей страны.

“Это будет курорт премиум-класса с отличным сервисом и пляжным отдыхом — береговая линия Красного моря там длиннее, чем в Египте, — объясняет Воронина. — Саудовская Аравия сможет конкурировать с Оманом и Дубаем. В целом это страна с богатой историей и невероятной природой, идеальное место для путешественников, любящих Восток”.