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2 часа назад

Туристы из России смогут слетать в Неом — “город будущего”

TourDom

В конце июня авиакомпания Saudia запускает регулярные рейсы из Дубаи в Неом, они будут выполняться раз в неделю. Для путешественников из России это отличная возможность увидеть футуристический город, площадью в 33 раза превышающий Нью-Йорк. В строительство Неома уже вложено $500 миллиардов, полностью проект будет завершен к 2030 году.

Туристы из России смогут слетать в Неом — "город будущего"
Фото: TourDomTourDom

Неом расположен на северо-западе Саудовской Аравии, в провинции Табук, и поделен на несколько частей: урбанистические зоны The Line и Neom Bay, плавучий индустриальный комплекс Oxagon и огромный курорт Trojena. В Trojena туристов ждет горнолыжный и пляжный отдых, а также многочисленные спа-центры и гигантская обсерватория. Планируемая вместительность курорта — 3 600 гостиничных номеров.

Проект Neom был представлен на туристической выставке Arabian Travel Market, где побывали и представители отрасли из России. По мнению Любови Ворониной, руководителя международных проектов Слетать.ру, Неом может стать привлекательным направлением для туристов из нашей страны.

“Это будет курорт премиум-класса с отличным сервисом и пляжным отдыхом — береговая линия Красного моря там длиннее, чем в Египте, — объясняет Воронина. — Саудовская Аравия сможет конкурировать с Оманом и Дубаем. В целом это страна с богатой историей и невероятной природой, идеальное место для путешественников, любящих Восток”.

Прямых рейсов из России в Саудовскую Аравию пока нет: в королевство можно добраться с пересадкой в Каире, Дубае, Шардже, Дохе. По данным Tourdom.ru, в апреле Saudia прорабатывала возможность запустить перелеты из Москвы в Эр-Рияд и Джидду, но пока этот проект на стопе. В начале марта страна ослабила ковидные ограничения: теперь ПЦР-тест для въезда не требуется, обязательный карантин также отменен. Россиянам нужно оформить визу, это можно сделать по прибытии или заранее в электронном виде. Виза выдается сроком на год, с возможностью многократных въездов, и стоит 300 саудовских риялов (около $125).

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