Казанским туристам добавили рейсов в Даламан

Авиакомпания Turkish Airlines 27 мая приступила к выполнению полетной программы из столицы Татарстана в Даламан. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе аэропорта Казани.

Фото: TourDom TourDom

В частности, вылеты будут осуществляться 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Борт Turkish Airlines отправляется из Казани в 03:10, а прибывает в Турцию в 08:00 по местному времени. Обратный рейс отбывает уже в 08:55 и прилетает в Россию в 14:10. Время в пути составляет почти 5 часов. На линии задействованы самолеты Airbus A321 с компоновкой на 194 места.

Отметим, что программа в республику реализуется в кооперации с российскими туроператорами и рассчитана в первую очередь на пакетных туристов. Однако билеты на рейсы могут приобрести и самостоятельные путешественники. Стоимость кресла в июне начинается от 42 тыс. руб., а уже в июле цена снижается до 35 тыс. руб. на пассажира в одну сторону.

«В расписании возможны изменения. Приобрести туры можно у туроператоров и в турагентствах. Ведется работа над увеличением числа рейсов», – пояснили в пресс-службе аэропорта.