Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Казанским туристам добавили рейсов в Даламан

TourDom

Авиакомпания Turkish Airlines 27 мая приступила к выполнению полетной программы из столицы Татарстана в Даламан. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе аэропорта Казани.

Казанским туристам добавили рейсов в Даламан
Фото: TourDomTourDom

В частности, вылеты будут осуществляться 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Борт Turkish Airlines отправляется из Казани в 03:10, а прибывает в Турцию в 08:00 по местному времени. Обратный рейс отбывает уже в 08:55 и прилетает в Россию в 14:10. Время в пути составляет почти 5 часов. На линии задействованы самолеты Airbus A321 с компоновкой на 194 места.

Отметим, что программа в республику реализуется в кооперации с российскими туроператорами и рассчитана в первую очередь на пакетных туристов. Однако билеты на рейсы могут приобрести и самостоятельные путешественники. Стоимость кресла в июне начинается от 42 тыс. руб., а уже в июле цена снижается до 35 тыс. руб. на пассажира в одну сторону.

«В расписании возможны изменения. Приобрести туры можно у туроператоров и в турагентствах. Ведется работа над увеличением числа рейсов», – пояснили в пресс-службе аэропорта.

На сегодня рейсы Turkish Airlines – единственный способ добраться из Казани в аэропорт Даламана напрямую. Альтернатива – воспользоваться маршрутом с пересадками, например через Сочи, Москву или Стамбул.

Новости путешествий,Turkish Airlines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители