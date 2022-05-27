Россиянам раскрыли способ сделать летний отдых ребенка безопасным

Так, специалист рассказал, что перед покупкой путевок в детский лагерь родителям следует проверить документы об организации безопасности на объекте — имеется ли паспорт безопасности, а также соответствует ли учреждение санитарно-эпидемиологическим нормам. Если в лагере все хорошо, руководство «спокойно даст ответы» на интересующие вопросы, отметил Носов. Также если объект находится недалеко, можно съездить туда и самостоятельно все осмотреть.