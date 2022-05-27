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40 минут назад

Россиянам рассказали о возможности сэкономить на отдыхе в новых отелях Турции

Lenta.ru

Эксперты туриндустрии назвали самые желанные новые отели на турецких курортах, а также рассказали о возможности сэкономить на отдыхе. Об этом пишет TourDom.

Назван способ сэкономить на отдыхе в новых отелях Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению туроператоров, наибольший интерес среди отелей представляет пятизвездочная гостиница Cullinan Golf & Resort в Белеке, которая начнет принимать гостей в июне.

«Она высокой категории, которых не так уж и много на побережье. Возможно последняя, которая может быть построена в Белеке: там какие-то проблемы с землей»,

— отметила представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина. Стоимость недельной путевки обойдется в 275 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, туроператоры советуют обратить внимание на пятизвездочные отели Aletris Deluxe Hotel & Spa, Dream Water World Hotel, Kaliye Aspendos Hotel Boutique и Side Noble Palace Hotel в Сиде.

«Сиде — более семейный курорт и отельная база там уже достаточно староватая. Новые гостиницы в популярном регионе всегда интересны туристам»,

— подчеркнули эксперты. Цены на размещение стартуют от 140 тысяч рублей на двоих за неделю.

Специалисты добавили, что размещение в недавно построенных отелях имеет ряд плюсов. Например, такие объекты выполнены из современных материалов по актуальным дизайнерским проектам. Помимо прочего, для первых постояльцев многие гостиницы делают скидки.

Ранее в мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию с вылетом из российских регионов. Так, улететь в Стамбул жителям Владикавказа авиакомпания Red Wings предлагает за 10,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. Из Самары отправиться в Стамбул можно за 14,9 тысячи рублей, из Челябинска — за 16,5 тысячи.

Новости путешествий,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,
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