Россияне рассказали, где планируют отдохнуть в июне

Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе Aviasales.

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"На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований. Средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. В Топ-3 вошли Грузия и Израиль с чеком в 25 и 37 тысяч рублей соответственно".

В пресс-службе отметили интересную тенденцию: летний отпуск в Италии обойдется почти в такую же сумму, что и каникулы в Таиланде. Билеты в европейскую страну стоят всего на 1,2 тысячи рублей дороже (49 тысяч).

"Россияне продолжают бронировать билеты на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности", — отметили в Aviasales.

Также в список востребованных направлений вошли Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.