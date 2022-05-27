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37 минут назад

Россияне рассказали, где планируют отдохнуть в июне

Даша Краснова

Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе Aviasales.

Россияне рассказали, где планируют отдохнуть в июне
Фото: unsplashunsplash

"На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований. Средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. В Топ-3 вошли Грузия и Израиль с чеком в 25 и 37 тысяч рублей соответственно".

В пресс-службе отметили интересную тенденцию: летний отпуск в Италии обойдется почти в такую же сумму, что и каникулы в Таиланде. Билеты в европейскую страну стоят всего на 1,2 тысячи рублей дороже (49 тысяч).

"Россияне продолжают бронировать билеты на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности", — отметили в Aviasales.

Также в список востребованных направлений вошли Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.

До этого мы рассказывали, сколько стоит полет в Турцию из регионов РФ.

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