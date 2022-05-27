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37 минут назад

Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

Летний отпуск с финансовой точки зрения в 2022 году выгоднее взять в августе, чем в июне или июле. Самый выигрышный вариант назвал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, пишет ТАСС.

Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как объяснил эксперт, оплата отпуска при стандартной 40-часовой рабочей неделе будет в первую очередь зависеть от стоимости одного рабочего дня в месяце. Так, чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня.

«Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — добавил Южалин.

Согласно производственному календарю, в июне и июле 2022 года по 168 рабочих часов, тогда как в августе — 184 часа.

«Соответственно, использовать отпуск в августе более выгодно, чем в июне или в июле», — заключил эксперт.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость отдыха «все включено» на отечественных курортах. Так, средний чек в Сочи для семьи из трех человек составляет около 130 тысяч рублей, в Анапе — от 126,1 тысячи рублей, в Евпатории (Крым) — от 112 тысяч рублей.

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