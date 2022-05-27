Туристок завлекли в ресторан и заставили оплатить «астрономический» счет

Две американские туристки пожаловались на обман со стороны ресторана на Миконосе — девушек завлекли на бесплатные шезлонги, а по итогу заставили платить «астрономический» счет за два коктейля и одно блюдо. Об этом пишет Daily Mail.

Бренда Моултон (Brenda Moulton) и ее 19-летняя дочь Кайли (Kaylea) отдыхали в Греции на острове Миконос. В один из дней отпуска туристки решили прогуляться по пляжу — вскоре их заметили официанты одного заведения, которые предложили им отдохнуть на их шезлонгах. Американкам сказали, что они могут оставаться сколько пожелают — для этого нужно всего лишь заказать напитки.

По словам путешественниц, им принесли меню без цен, но с картинками. Туристки, тем не менее, заказали два мохито и продолжили сидеть. Как вспомнила Моултон, официанты постоянно «ходили взад и вперед» и неоднократно спрашивали, хотят ли девушки что-то взять из еды.

«Мы с Кайли не были голодны, но решили попробовать что-нибудь из меню, надеясь, что они оставят нас в покое», — призналась американка.

В итоге туристки решились сделать заказ — им принесли тарелку с двумя фалангами краба. Спустя два часа им вынесли счет: сумма чека составила около 640 долларов (36 тысяч рублей). Американки возмутились неоправданно высокими ценами и отказались платить, однако персонал заведения пригрозил полицией и проблемами с возвращением на родину.

Отмечается, еще несколько туристов попадали в похожую ситуацию в этом ресторане — в частности, негативные отзывы на заведение есть на онлайн-платформах для путешественников. Владельцы ресторана в свою очередь опровергают утверждения о том, что они обманом завлекают клиентов и запугивают их, если они начинают жаловаться на высокие цены.