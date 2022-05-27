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2 часа назад

Горный турист из Новосибирска рассказал, как покорил Эверест

СОВА

Константин Суходеев увлекается горным туризмом уже 7 лет и недавно покорил вершину Эвереста. О своем триумфальном восхождении он рассказал Сиб.фм.

Горный турист из Новосибирска рассказал, как покорил Эверест
Фото: СОВАСОВА

После просмотра фильма "Эверест" вместе с супругой Константин загорелся идеей сходить к базовому лагерю горы. Несмотря на сложности, его буквально начало тянуть на высоту. Постепенно количество восхождений и высота у Константина нарастали. При этом он считает, что каждая вершина уникальна. К подъему на Эверест мужчина готовился несколько лет, отмечая, что Эверест не может не быть мечтой. Экспедиция заняла два месяца. Затраты на исполнение этой мечты тоже были значительные – около 35 тыс. долларов.

Кроме того, потребовалось немало сил на физическую подготовку. Константин отмечает, что для него горные походы позволяют переосмыслить ценности и взгляды. Он достиг верхней точки Эвереста - а это 8 848 метров над уровнем моря - 16 мая.

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