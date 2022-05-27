Горный турист из Новосибирска рассказал, как покорил Эверест

После просмотра фильма "Эверест" вместе с супругой Константин загорелся идеей сходить к базовому лагерю горы. Несмотря на сложности, его буквально начало тянуть на высоту. Постепенно количество восхождений и высота у Константина нарастали. При этом он считает, что каждая вершина уникальна. К подъему на Эверест мужчина готовился несколько лет, отмечая, что Эверест не может не быть мечтой. Экспедиция заняла два месяца. Затраты на исполнение этой мечты тоже были значительные – около 35 тыс. долларов.