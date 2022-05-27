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1 час назад

В нацпарке «Алания» появятся новые туристические маршруты

«Это Кавказ»иещё 2

В национальном парке «Алания», расположенном в Дигорском ущелье Северной Осетии, разрабатывают новые туристические маршруты. Путешественники смогут не только полюбоваться дикой природой, но и увидеть древние башни и святилища.

В нацпарке «Алания» появятся новые туристические маршруты
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

Как сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации национального парка Альбина Газдарова, маршруты создаются от высокогорного селения Мацута до Галиат. Там находятся древние башни, святилища, сосновый бор, развалины средневековых селений, а также памятник промышленной архитектуры — обогатительная фабрика. В будущем планируется обустройство экотропы.

«Впервые будет создано описание маршрутов, экскурсионное сопровождение, будут указаны смотровые точки, природные и исторические памятники. Вся информация будет внесена в навигатор, чтобы подготовить карту-схему для посетителей нацпарка», — сказала Газдарова.

Работа ведется совместно с Северо-Осетинским госуниверситетом имени К. Л. Хетагурова.

Национальный парк «Алания» был основан в 1998 году в Ирафском районе Северной Осетии и является одним из самых молодых в России. На этой горной территории обитает множество краснокнижных животных, в охранной зоне нацпарка сохранились аланские катакомбы, пещеры с палеозоологическим материалом, водопады, ледники.

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