В нацпарке «Алания» появятся новые туристические маршруты

В национальном парке «Алания», расположенном в Дигорском ущелье Северной Осетии, разрабатывают новые туристические маршруты. Путешественники смогут не только полюбоваться дикой природой, но и увидеть древние башни и святилища.

Как сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации национального парка Альбина Газдарова, маршруты создаются от высокогорного селения Мацута до Галиат. Там находятся древние башни, святилища, сосновый бор, развалины средневековых селений, а также памятник промышленной архитектуры — обогатительная фабрика. В будущем планируется обустройство экотропы.

«Впервые будет создано описание маршрутов, экскурсионное сопровождение, будут указаны смотровые точки, природные и исторические памятники. Вся информация будет внесена в навигатор, чтобы подготовить карту-схему для посетителей нацпарка», — сказала Газдарова.

Работа ведется совместно с Северо-Осетинским госуниверситетом имени К. Л. Хетагурова.