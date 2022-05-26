2 июня начнёт курсировать вагон «Калининград — Анапа»

2 июня начнёт курсировать беспересадочный вагон «Калининград — Анапа». Он будет включён в состав, следующий в Адлер, об этом сообщили в отделе корпоративных связей КЖД в четверг, 26 мая.

Фото: клопс.ru клопс.ru

С Южного вокзала поезд будет отправляться в 18:07. Время в пути составит почти 60 часов, за это время пассажиры преодолеют 2 831 км. Средняя скорость на маршруте — 60 км/ч. Самая продолжительная из 44 стоянок будет на станции Краснодар. За почти 3,5 часа можно успеть посмотреть некоторые достопримечательности южного города.

В обратный путь вагон отправится 5 июня в 19:40. Его прицепят к поезду «Анапа — Красноярск» или «Анапа — Иркутск». В Краснодаре перецепят к калининградскому составу.