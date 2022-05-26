Турагенты оценили масштаб и последствия валютного шторма

Резкое изменение валютных курсов, используемых туроператорами для расчета стоимости туров, 26 мая стало самой обсуждаемой темой в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Один из подписчиков поделился скриншотом, по которому виден масштаб случившегося.

Фото: tourdom tourdom

Например, к 15:00 четверга у TEZ TOUR котировка евро к рублю по сравнению с показателями среды взлетела более чем на 17%, к доллару – на 15,5%. У ANEX Tour и «Интуриста» изменение составило 12,2% и 11,9% соответственно. Курсы к евро и доллару в Coral Travel и Sunmar подросли на 11,4% и 10,1%.

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Как сообщали в комментариях турагенты, в первой половине дня удержались от заметного повышения лишь немногие компании из массового сегмента. Например, комплименты по этому поводу получил Pegas Touristik, но к 17:00 сдался и он, подняв котировку до 63 руб. за доллар и до 69 – за евро. Таким образом, суточное изменение курса составило 14%. Библио-Глобус, а также Fun & Sun (экс-TUI Россия), судя по комментариям в телеграм-канале, к вечеру все еще оставались на прежних уровнях.

Согласно отзывам, кроме курсов, выросли еще и цены. «У “Пегаса” со вчерашнего дня резко все путевки на начало июля подорожали на 3–5 тыс. руб., хотя курс при этом не завышали», – написал один из подписчиков. Другой обратил внимание на Fun & Sun: «В TUI отель часов до 12 стоил 130, а теперь 140».

Резкое и значительное повышение привело к тому, что турагенты несли потери и были вынуждены объясняться с клиентами. Представители розницы возмущены, что некоторые компании в течение дня меняли внутренние курсы дважды, не оставив никакой форы, чтобы успеть оплатить туры, забронированные на прежних условиях. Порой цена менялась уже после того, как деньги были отправлены: «Возмущение в том, что пока средства поступали на расчетный счет, пересчитали сумму. Вот в чем дело!» – пишет одна из подписчиц. Впрочем, есть исключения. «Единственный порядочный партнер – “Пак” (PAC GROUP. – Ред.), который даже во время диких штормов курса оставлял правило: сегодняшний счет – оплата завтра», – отмечают пользователи.

Редакция TourDom.ru запросила комментарии у туроператоров по поводу причин внезапного пересчета курсов, но оперативно ответ поступил только от ANEX Tour. В компании подтвердили, что изменения связаны с обстоятельствами на финансовом рынке (понижение ключевой ставки ЦБ и последовавшее за этим ослабление рубля. – Ред.).

«При сильном изменении курсов валют мы вынуждены менять внутренний курс компании», – объяснили в ANEX Tour. Однако в компании все же готовы пойти навстречу партнерам. Несмотря на утренний скачок курса, в компании разрешили провести все платежи по счетам, выставленные до 10:30 четверга по прежнему курсу. «Все переносы, сделанные до 10:30, будут также совершены по курсу до изменения», – сообщили в ANEX Tour.

В компании добавили, что резкие колебания валютных курсов случаются не впервые: «Подобное уже происходило в феврале этого года, когда туроператорам пришлось менять свой внутренний курс в связи с внешними финансовыми изменениями».

Турагенты, в свою очередь, обсуждают, как им работать дальше. Одна из подписчиц «Крыши ТурДома» создала петицию с призывом «принять меры» в отношении туроператоров. При этом не указав, к кому именно обращается. Другой турагент предложил коллегам «ощетиниться» и поставить на телефоны биржевое приложение, чтобы мониторить курсы и «четко понимать, к чему всё идет». Это предложение, впрочем, не встретило большой поддержки: турагентам и так приходится отслеживать много информации.