Почему россияне не могут подать документы на визу в Италию

В посольстве Италии в Москве объяснили, с чем связана приостановка приема документов россиян для получения визы. Ранее итальянский визовый центр сообщил, что документы могут подать только те, кто оплатил консульский сбор заранее или же освобожден от него.

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В посольстве рассказали, что такие ограничения связаны с нехваткой персонала и санкциями Центробанка. Там пояснили, что сложности возникли из-за приостановки штатного режима работы консульств из-за недавней высылки сотрудников, включая Генерального консула Италии в Москве, а также из-за санкций, наложенных Центробанком на итальянский банк Интеза, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.