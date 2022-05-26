Почему россияне не могут подать документы на визу в Италию

В посольстве Италии в Москве объяснили, с чем связана приостановка приема документов россиян для получения визы. Ранее итальянский визовый центр сообщил, что документы могут подать только те, кто оплатил консульский сбор заранее или же освобожден от него.
В посольстве рассказали, что такие ограничения связаны с нехваткой персонала и санкциями Центробанка. Там пояснили, что сложности возникли из-за приостановки штатного режима работы консульств из-за недавней высылки сотрудников, включая Генерального консула Италии в Москве, а также из-за санкций, наложенных Центробанком на итальянский банк Интеза, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.
В посольстве добавили, что в настоящее время работают с партнерами в российских госучреждениях для того, чтобы восстановить штатный режим работы своих представительств, сообщает газета "Коммерсантъ".