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1 час назад

В посольстве Италии объяснили простановку приема документов на визы

Суть событий

В посольстве Италии в Москве объяснили, с чем связана приостановка приема документов россиян для получения визы. Ранее итальянский визовый центр сообщил, что документы могут подать только те, кто оплатил консульский сбор заранее или же освобожден от него.

Почему россияне не могут подать документы на визу в Италию
Фото: pixabay.compixabay.com

В посольстве рассказали, что такие ограничения связаны с нехваткой персонала и санкциями Центробанка. Там пояснили, что сложности возникли из-за приостановки штатного режима работы консульств из-за недавней высылки сотрудников, включая Генерального консула Италии в Москве, а также из-за санкций, наложенных Центробанком на итальянский банк Интеза, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.

В посольстве добавили, что в настоящее время работают с партнерами в российских госучреждениях для того, чтобы восстановить штатный режим работы своих представительств, сообщает газета "Коммерсантъ".

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