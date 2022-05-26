Крупные туроператоры повысили внутренний курс для оплаты туров

26 мая ряд крупных туроператоров неожиданно для партнеров значительно повысили внутренние курсы валют, на основе которых определяется цена туров.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, Coral Travel в 11:30 поднял расчётный курс доллара более чем на три рубля - до 62,00 руб. Курс евро в компании вырос на четыре рубля и составляет 64,50 руб. Аналогично поступил туроператор Sunmar.

Видео дня

Изменение внутреннего курса произошло и у ANEX Tour: туроператор “укрепил доллар” на четыре пункта до 63 руб., а евро – до 65 руб. В то же время турагентства отмечают, что внутренний курс валют у других массовых туроператоров, таких как “Библио Глобус”, “Интурист”, пока остается прежним.

В турагентствах на первые случаи изменений курсов отреагировали эмоционально: “Как объяснить туристам, что им придется доплачивать за тур?”, “Агенты устали быть еще и биржевыми маклерами”. «Обычно поставщики добавляют 2–2,5% к курсу Центробанка. Почему же сейчас, невзирая на ставку регулятора, они повысили внутренние котировки?» – выражают недоумение турагенты и их клиенты. «Резкое изменение, ничем не обоснованное, еще и в середине дня - это не комильфо в принципе».

Негодование руководителей розничных компаний обусловлено тем, что часть оплат они приняли на старых условиях, но не успели перевести туроператорам или придержали в надежде на хоть и небольшой но дополнительный заработок. И теперь агенты должны объясняться с туристами, а такие разговоры всегда неприятные, или за свой счет компенсировать разницу.

«Изменение в 4 рубля – это существенно. Например, на туре стоимостью 3000 евро доплата составит 12 000 рублей. - рассказали редакции в одной из розничных компаний. – Почти вся агентская комиссия уйдет на покрытие курсовой разницы».

Один из турагентов привел пример, что он выставил счет за час до изменения курса, клиент внес деньги, и теперь ему надо дофинансировать тур на 4400 рублей: «Хоть сумма и небольшая, но крайне неприятно».