Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
8 минут назад

Некоторые крупные туроператоры повысили внутренний курс для оплаты туров

TourDom

26 мая ряд крупных туроператоров неожиданно для партнеров значительно повысили внутренние курсы валют, на основе которых определяется цена туров.

Крупные туроператоры повысили внутренний курс для оплаты туров
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Так, Coral Travel в 11:30 поднял расчётный курс доллара более чем на три рубля - до 62,00 руб. Курс евро в компании вырос на четыре рубля и составляет 64,50 руб. Аналогично поступил туроператор Sunmar.

Видео дня

Изменение внутреннего курса произошло и у ANEX Tour: туроператор “укрепил доллар” на четыре пункта до 63 руб., а евро – до 65 руб. В то же время турагентства отмечают, что внутренний курс валют у других массовых туроператоров, таких как “Библио Глобус”, “Интурист”, пока остается прежним.

В турагентствах на первые случаи изменений курсов отреагировали эмоционально: “Как объяснить туристам, что им придется доплачивать за тур?”, “Агенты устали быть еще и биржевыми маклерами”. «Обычно поставщики добавляют 2–2,5% к курсу Центробанка. Почему же сейчас, невзирая на ставку регулятора, они повысили внутренние котировки?» – выражают недоумение турагенты и их клиенты. «Резкое изменение, ничем не обоснованное, еще и в середине дня - это не комильфо в принципе».

Негодование руководителей розничных компаний обусловлено тем, что часть оплат они приняли на старых условиях, но не успели перевести туроператорам или придержали в надежде на хоть и небольшой но дополнительный заработок. И теперь агенты должны объясняться с туристами, а такие разговоры всегда неприятные, или за свой счет компенсировать разницу.

«Изменение в 4 рубля – это существенно. Например, на туре стоимостью 3000 евро доплата составит 12 000 рублей. - рассказали редакции в одной из розничных компаний. – Почти вся агентская комиссия уйдет на покрытие курсовой разницы».

Один из турагентов привел пример, что он выставил счет за час до изменения курса, клиент внес деньги, и теперь ему надо дофинансировать тур на 4400 рублей: «Хоть сумма и небольшая, но крайне неприятно».

Редакция направила туроператорам запросы о причинах изменений внтурених курсов валюты. Один из экспертов предположил, что такая коррекция связана с сегодняшим понижением ключевой ставки со стороны ЦБ – с 14% до 11%. Это тут же отразилось на курсах валют, доллар и евро укрепились к рублю. Очевидно туроператоры хотят застраховать себя от серьезных финансовых потерь, связанных с платежами иностранным контрагентам в валюте.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители