"Аэрофлот" стал лидером пассажирских симпатий

Авиакомпания "Аэрофлот" второй год подряд признана победителем в номинации "Лидер пассажирских симпатий" в рамках национальной премии "Крылья России". Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

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"Аэрофлот" одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирева - "Российская авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий". Торжественная церемония награждения лауреатов по итогам 2021 года состоялась в Москве", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что победителя в этой номинации пассажиры выбирали с помощью онлайн-голосования, которое длилось с 10 января по 30 апреля 2022 года. Также сообщается, что "Аэрофлот" получил специальный диплом "За вклад в развитие воздушного транспорта".

Этой наградой отмечают авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.

О премии