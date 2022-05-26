Какие существуют классы обслуживания пассажиров в самолете

Опытные путешественники знают, что при покупке билета на самолет можно выбрать не только дату и время полета, но и класс обслуживания. Конечно, большая часть людей чаще всего летают эконом-классом. Но многим наверняка будет любопытно узнать, чем же отличаются другие классы обслуживания в самолете. Об этом в материале «Рамблера».

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Итак, всего существуют три класса обслуживания — эконом, бизнес и первый. Расскажем о каждом подробно.

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Эконом-класс

Большинство людей вполне осознанно выбирают эконом-класс и ничуть не переживают об этом. Чем хорош эконом? Во-первых, большая часть самолета отведена как раз под места для пассажиров эконом-класса. Это значит, что билетов больше, как и самолетов, потому что далеко не во всех из них есть места, соответствующие требованиям первого класса. Например, в самолетах авиакомпаний-лоукостеров вообще не предусмотрены места ни первого, ни бизнес-классов. Эконом-класс позволяет быть гибким и мобильным. Билеты стоят дешево, соответственно в полете будет только самое необходимое. Уточняйте заранее будет ли питание и какое, часто это бутерброд и напиток. Поэтому поесть стоит заранее, а в полет взять перекус, если он достаточно долгий.

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В одном ряду может располагаться от шести до десяти кресел в зависимости от модели самолета. Стойка регистрации общая, непосредственно в салон пассажиры попадают либо по телескопическому трапу, либо на специальном автобусе, если самолет находится на удалении от терминала.

Также при покупке билета в эконом-класс стоит заранее ознакомиться с правилами и нормами провоза багажа, они могут значительно различаться у разных компаний. Самые дешевые тарифы могут вообще не включать провоз багажа, эту опцию нужно оплачивать отдельно. Чаще всего допускается максимальный вес ручной клади 10 килограммов, а основного багажа — 23 килограмма.

Бизнес-класс

Места бизнес-класса располагаются в носовой части, в зависимости от модели самолета в одном ряду может быть четыре или шесть кресел, расстояния между ними шире. При этом сами кресла могут раскладываться на 160 градусов, что обеспечивает пассажирам дополнительный комфорт. Кстати, некоторые авиакомпании установили в бизнес-классе своих самолетов кресла, которые раскладываются на 180 градусов и превращаются в настоящее спальное место.

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Для пассажиров бизнес-класса предусмотрена отдельная стойка регистрации, свой собственный зал ожидания, а до самолета их могут доставить на специальном транспорте, отдельно от остальных пассажиров. Опять же некоторые авиакомпании своим пассажирам бизнес-класса предлагают услугу трансфера от и до аэропорта. Кроме того, в полете пассажиров угощают различными напитками, в том числе алкогольными, предлагают закуски и в целом более разнообразное питание. Что касается багажа, то здесь нормы выше — в ручную кладь и в багаж можно взять больше вещей.

Первый класс

Не все авиакомпании предлагают своим пассажирам летать первым классом, но те, которые обеспечивают такой сервис, делают это превосходно. Чаще всего салонами первого класса оснащаются самолеты, выполняющие дальние перелеты, в первую очередь трансконтинентальные. Часто пассажиру предлагают отдельное купе с дверью, кроватью и персональным освещением. А некоторые авиакомпании оснащают для пассажиров первого класса целые каюты с гардеробом, душем и кроватью. Кроме того, кресла, кровати и диваны в первом классе могут быть дополнены функцией массажа.

Пассажирам первого класса доступны всевозможные развлечения, включая кино и видеоигры, также они могут выбирать блюда и напитки по ресторанному меню. Кстати, в самолетах некоторых авиакомпаний есть специальные зоны отдыха с общим баром.

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