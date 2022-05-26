Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Минтранс отверг предложение о введении нового сбора с авиапассажиров

РИА "ФедералПресс"

В Министерстве транспорта РФ не рассматривают новые сборы с авиапассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минтранс отверг предложение о введении нового сбора с пассажиров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Данный вопрос министерством не рассматривается», – опровергли в пресс-службе Минтранса сообщения о том, что в России хотят включить новый сбор на перелеты.

Ранее сообщалось, что над новым сбором работает Минтранс совместно с «Ростехом» и АО «ТКП». Предполагалось, что он будет служить источником финансирования резервного фонда поддержки авиапассажиров. По оценкам, сбор мог составить от 70 до 250 рублей, однако это не означало, что цены на билеты вырастут – авторы идеи планировали перераспределить расходы, сообщали «Известия».

«ФедералПресс» писал, что благодаря новому сбору пассажиры будут застрахованы от непредвиденных проблем, например, внезапного банкротства авиакомпании.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители