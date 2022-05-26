Минтранс отверг предложение о введении нового сбора с пассажиров

В Министерстве транспорта РФ не рассматривают новые сборы с авиапассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Данный вопрос министерством не рассматривается», – опровергли в пресс-службе Минтранса сообщения о том, что в России хотят включить новый сбор на перелеты.

Ранее сообщалось, что над новым сбором работает Минтранс совместно с «Ростехом» и АО «ТКП». Предполагалось, что он будет служить источником финансирования резервного фонда поддержки авиапассажиров. По оценкам, сбор мог составить от 70 до 250 рублей, однако это не означало, что цены на билеты вырастут – авторы идеи планировали перераспределить расходы, сообщали «Известия».