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1 час назад

Россияне раскрыли планы на летний отпуск в условиях санкций

Lenta.ru

Западные санкции почти не повлияют на отпускные планы россиян в предстоящем летнем сезоне. Соответствующие данные раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РБК.

Россияне раскрыли планы на летний отпуск в условиях санкций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, большая часть граждан (52 процента респондентов) намерена отдыхать дома — такие же данные были получены по результатам прошлогоднего опроса ВЦИОМ. В 2020 году из-за карантина и закрытия многих популярных направлений этот показатель достигал 61 процента.

39 процентов россиян собираются провести отпуск на даче. Столько же респондентов планируют отправиться в путешествие по России. Из них 12 процентов поедут на черноморское побережье Кавказа, девять процентов — в Крым. За границей в сложившихся условиях собираются отдохнуть только семь процентов россиян. В прошлом году таких туристов было больше — около девяти процентов.

Ранее мае стало известно, что российские туристы планируют потратить на летний отдых в среднем 45,1 тысячи рублей на одного человека. В прошлом году ожидаемая сумма была на 11 процентов меньше и составляла 40 тысяч рублей.

Новости путешествий,ВЦИОМ,
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