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2 часа назад

Еще одна пляжная страна открылась для непривитых россиян

Lenta.ru

Власти Ирана смягчили коронавирусные ограничения для непривитых иностранных туристов, в том числе россиян, с 25 мая. Об открытии границ для невакцинированных отдыхающих сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иран открылся для непривитых россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно нововведениям, прибывающие в пляжную страну привитые «Спутником V» отечественные туристы освобождаются от предъявления результатов ПЦР-тестирования. Теперь для пересечения границы им достаточно предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Еще одно послабление коснулось непривитых россиян — теперь для въезда в Иран отдыхающим достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до отправления.

Ранее стало известно, что власти Израиля также смягчили правила въезда для российских путешественников. Так, с 20 мая туристы вне зависимости от прививочного статуса освобождаются от прохождения обязательного ПЦР-тестирования по прибытии в страну.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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