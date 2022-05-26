Иран открылся для непривитых россиян

Власти Ирана смягчили коронавирусные ограничения для непривитых иностранных туристов, в том числе россиян, с 25 мая. Об открытии границ для невакцинированных отдыхающих сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно нововведениям, прибывающие в пляжную страну привитые «Спутником V» отечественные туристы освобождаются от предъявления результатов ПЦР-тестирования. Теперь для пересечения границы им достаточно предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Еще одно послабление коснулось непривитых россиян — теперь для въезда в Иран отдыхающим достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до отправления.