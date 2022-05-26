Из Сургута запустили регулярный рейс в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines запустила прямой рейс из Сургута в Анталью впервые с весны 2020 года. Об этом сообщает Сургутинформ-ТВ.

«Полеты выполняет нашновый партнер Turkish Airlines. Добраться до Антальи можно будет два раза в неделю по средам и субботам», – представитель АО«АэропортСургут» Анастасия Попушой.

Время в пути на средиземноморский курорт составит пять с половиной часов. Для перевозки пассажиров турецкий перевозчик задействует комфортабельные лайнеры Airbus 321. По традиции первый рейс компании проехал сквозь водяную дорожку при выезде на взлетно-посадочную полосу. Сообщается, что сургутяне раскупили почти все билеты на июньские рейсы компании.