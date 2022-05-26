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38 минут назад

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Дагестане

Lenta.ru

Российские туристы массово заинтересовались отдыхом на одном отечественном курорте — представители турбизнеса зафиксировали повышенный интерес соотечественников на поездки в Дагестан. Об этом сообщает RATA-News.

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что направления стало более популярным после начала продаж туроператорами «Интурист» и Fun&Sun чартерных туров — прирост турпотока по пляжному направлению после запуска программ составил 30 процентов к уровню прошлого года.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что кавказская республика «бьет рекорды по популярности» — практически все отели на побережье Каспийского моря на лето уже забронированы.

Стоимость отдыха в республике, по данным туроператоров, начинается от 30 тысяч рублей на человека. В экскурсионные туры включен перелет из Москвы и проживание в отеле. Путешественники смогут увидеть Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум, Гамсутль и Гуниб.

Ранее в мае российская тревел-блогерша посетила Дагестан и назвала нетипичные локации. Для знакомства с «настоящим Дагестаном» автор порекомендовала отправиться в село-призрак Кала-Корейш, который называет «дагестанской Атлантидой».

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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