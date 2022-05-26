Россияне выбрали для отдыха Турцию, Грузию и Израиль

Россияне, выбирая заграничные направления для отдыха в июне, чаще всего бронируют Турцию, Грузию и Израиль, сообщили в сервисе по поиску и покупке билетов Aviasales.

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«Из заграничных направлений россияне полетят преимущественно в Турцию. 16% всех зарубежных бронирований со средним чеком 27 тысяч рублей приходится на эту страну. В топ направлений также вошли Грузия – 4% бронирований и 25 тысяч рублей и Израиль – 2,9% бронирований и 37,1 тысяча рублей», – цитирует экспертов РИА «Новости».

В компании также рассказали, что средний чек в Италию на данный момент выше, чем в Таиланд, всего на 1,2 тысячи рублей и составляет 49,2 тысячи рублей. Италия идет в рейтинге по популярности у россиян четвертой. Средний чек билетов в Таиланд составил 48 тысяч рублей, она идет пятой.

В топ-10 также вошли Сербия (40,8 тысячи), Арабские Эмираты (41,5 тысячи), Франция (41,3 тысячи), а также Черногория (49,1 тысячи) и Египет (32,3 тысячи).