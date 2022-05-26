Сколько пляжей откроют этим летом в Красноярске

По предварительным данным предстоящим летом в столице Красноярского края и ее окрестностях откроется четыре пляжа. Пока, как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале, официально не один не открыт.

«Пока ни одна из зон не готова к предстоящему летнему сезону», – сообщил Дмитрий Горяев.

По предварительным данным в ближайшее время должны заработать пляжи на острове Отдыха в районе Абаканской протоки реки Енисей, на озере «Бархатное» рядом с поселком Есауловка, на озере Семирадское в Емельяновском районе, а также должен открыться пляж на острове Татышев рядом с Октябрьским мостом.

Главный санитарный врач региона отметил, что арендаторы пляжей должны провести работы по благоустройству берегов, ремонту и оборудованию инфраструктуры, а также сделать лабораторное исследование воды и песка. Впоследствии предприниматели должны обратиться в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам.

«Именно этот документ будет свидетельствовать о соответствующей безопасности зоны рекреации», – резюмировал Дмитрий Горяев.

В региональном главке МЧС в разговоре с «ФедералПресс» отметили, что несмотря на жаркую погоду, купаться в водоемах опасно, поскольку вода еще слишком холодная.