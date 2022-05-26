Венеция откладывает введение туристического налога до 2023 года

Согласно сообщениям местных СМИ, Венеция отложила планы взимания с гостей так называемого «туристического налога». Власти планировали его ввести в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.
Ранее в этом году венецианские власти объявили, что туристам, направляющимся в город на воде, начиная со следующего месяца придется покупать билеты по цене от 3 до 10 евро в день.
Однако, похоже, что город пошел на попятную. Городской совет проголосовал за то, что система бронирования и оплаты будет запущена не ранее 16 января 2023 года.
А ведь всего месяц назад город объявил о запуске интернет-портала для въезжающих туристов, чтобы те могли бронировать время для посещения.
Первоначальный план запуска был частью более масштабных мер по борьбе с чрезмерным туризмом, от которого древний город сильно пострадал. Мало того, что повышение уровня моря привело к подтоплению части территории, ситуация усугубилась под тяжестью тысяч туристов, совершающих однодневные поездки.
Огромный ежедневный приток туристов привел к росту стоимости жизни до такой степени, что в последние годы многие местные жители покинули город. Пять лет назад в Венеции проживало 67 000 постоянных жителей. По состоянию на 2022 год их число сократилось до 50 000.
Плата за вход — входит лишь одна из множества мер, одобренных чиновниками в надежде сократить цифру в 100 000 человек, которые каждый день прогуливаются по извилистым каналам города и его историческим площадям.
Система продажи билетов будет поддерживаться 500 телекамерами, установленными для наблюдения за потоком туристов.
Кроме того, полиция будет использовать данные мобильных телефонов для установления личностей в режиме реального времени.
«Если я введу данные в агрегированную анонимную форму, мы сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 местных жителей и 139 пассажиров круизных судов», — даже не скрывает Мария Тереза Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.
До пандемии Венеция ежедневно привлекала до 80 000 туристов, что составляет примерно 25 миллионов в год.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривал вопрос о включении Венеции в свой список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Но от этого решения отказались после того, как в апреле Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в воды Венеции.