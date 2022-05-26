Венеция откладывает введение туристического налога до 2023 года

Согласно сообщениям местных СМИ, Венеция отложила планы взимания с гостей так называемого «туристического налога». Власти планировали его ввести в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.

Ранее в этом году венецианские власти объявили, что туристам, направляющимся в город на воде, начиная со следующего месяца придется покупать билеты по цене от 3 до 10 евро в день.

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Однако, похоже, что город пошел на попятную. Городской совет проголосовал за то, что система бронирования и оплаты будет запущена не ранее 16 января 2023 года.

А ведь всего месяц назад город объявил о запуске интернет-портала для въезжающих туристов, чтобы те могли бронировать время для посещения.

Первоначальный план запуска был частью более масштабных мер по борьбе с чрезмерным туризмом, от которого древний город сильно пострадал. Мало того, что повышение уровня моря привело к подтоплению части территории, ситуация усугубилась под тяжестью тысяч туристов, совершающих однодневные поездки.

Огромный ежедневный приток туристов привел к росту стоимости жизни до такой степени, что в последние годы многие местные жители покинули город. Пять лет назад в Венеции проживало 67 000 постоянных жителей. По состоянию на 2022 год их число сократилось до 50 000.

Плата за вход — входит лишь одна из множества мер, одобренных чиновниками в надежде сократить цифру в 100 000 человек, которые каждый день прогуливаются по извилистым каналам города и его историческим площадям.

Система продажи билетов будет поддерживаться 500 телекамерами, установленными для наблюдения за потоком туристов.

Кроме того, полиция будет использовать данные мобильных телефонов для установления личностей в режиме реального времени.

«Если я введу данные в агрегированную анонимную форму, мы сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 местных жителей и 139 пассажиров круизных судов», — даже не скрывает Мария Тереза Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.

До пандемии Венеция ежедневно привлекала до 80 000 туристов, что составляет примерно 25 миллионов в год.