Названы самые популярные в России съедобные сувениры

Гастрономические сувениры – самые популярные покупки у туристов, которые путешествуют на кораблях по рекам России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные компании «Мостурфлот».
На первом месте по популярности – сладости. Среди туристов востребован мармелад из Твери и Карелии, пастила из Вологды, а также «посадское лакомство» (изготовленное в Сергиевом Посаде), похожее на турецкий десерт пишмание.
На втором месте в рейтинге стоят мясные деликатесы. В этой категории лидерство захватили продукты из Сибири и других «охотничьих» регионов. Туристы покупают колбасы из медведя, марала, кабана, лося, косули, куропатки, глухаря и страуса.
Третье место в перечне самых востребованных гастросувениров занимает растительное масло. В первую очередь путешественники берут горчичное из Волгограда и необычное рыжиковое, старинный рецепт которого был восстановили относительно недавно.
Также спросом у туристов пользуются вяленые астраханские помидоры, запеченные огурцы, необычные джемы и икра.
Ранее сообщалось, что в 2022 году продажи круизов по российским рекам бьют все рекорды. По данным «Инфофлота», число бронирований на май-июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.