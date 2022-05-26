Зимбабве назвали самым популярным свадебным направлением в 2022 году

В первую пятерку лучших стран для проведения свадебных мероприятий вошли сразу три африканские страны: Зимбабве занимает первое место, ЮАР — на втором, Кения — пятая. Италия и Португалия — единственные представители Европы в рейтинге.

Новое исследование, проведенное британским сервисом сравнения цен money.co.uk определило самые популярные направления для проведения свадеб в 2022 году.

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На первое место вышла Зимбабве — страна в Юго-Восточной Африке. Количество целевых поисковых запросов увеличилось по Зимбабве на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. Выяснилось, что страна предлагает огромное число самых невероятных вариантов проведения церемонии: и со слонами на свадебных фотографиях, и с первой брачной ночью в сафари-лодже, и с потрясающими видами на берега озера Кариба.

Италия и Южная Африка занимают совместное второе место в списке топ-10, в обеих странах наблюдается рост на 40 процентов в годовом исчислении. Оба направления предлагают счастливым парам множество вариантов и красивых мест проведения свадеб: от идиллических вилл, расположенных на холмах Тосканы, до прекрасных южноафриканских виноградников в Стелленбосе.

Следующими в списке идут Португалия и Кения, занявшие четвертую и пятую позиции, далее следуют страны, известные своими прекрасными пляжами. Таиланд замыкает пятерку самых популярных свадебных направлений, показав увеличение числа запросов на 23 процента. То есть, людей, которые мечтают о свадьбе на Пхи-Пхи или Пхукете, за год стало почти на четверть больше.

Ямайка находится на седьмом месте, за ней следуют Марокко, Бразилия и Мексика.

Зимбабве

Есть несколько вариантов проведения свадьбы в Зимбабве. Например, в стиле сафари, в Chengeta Safari Lodge, расположенным недалеко от Хараре. Это потрясающее место, чтобы ответить «Да» в окружении первозданной красоты Зимбабве в то самое время, как зебры пасутся неподалеку в заповеднике площадью 13 000 гектаров. Или попробуйте плавучие дома на озере Кариба, которое будет видно на каждой фотографии.

Италия

Потрясающая вилла с видом на холмы Тосканы или захватывающая дух архитектура Рима — во всем чувствуется романтика Италии. Для тех, кто мечтает о роскошной свадьбе, Палаццо Гори Паннилини — идеальное место для бракосочетания — пятизвездочный отель недалеко от Флоренции, полный итальянского очарования и истории.

ЮАР

Южноафриканская Республика предлагает огромный выбор мест, где пары могут связать себя узами брака. Bay Hotel в Кейптауне — одно из самых популярных мест проведения свадеб. В роскошном заведении есть ротонда для тех, кто хочет провести стильный и причудливый день, а для более спокойной обстановки можно выбрать свой эксклюзивный частный пляжный клуб с видом на Кэмпс-Бей.

Португалия

Португалия стала популярным местом проведения свадеб благодаря теплому климату и голубым водам Средиземноморья. Для небольших церемоний в Алгарве есть несколько гольф-клубов мирового класса. А для тех, кто хочет больше места и размаха, добро пожаловать во дворец Гремио в самом сердце Лиссабона. Сад, спрятанный за дверями красивого розового дворца в историческом районе, передает все очарование и романтику города.

Кения

Спокойная обстановка Кении, окруженная звуками буша, настолько романтична, что даже принц Уильямс выбрал ее в качестве места для предложения руки и сердца нынешней герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Если вам нужна свадьба в стиле сафари, палаточный лагерь Кичва Тембо — то самое место. Частная территория без лишних глаз и ушей, богатство дикой природы и панорамные виды на Масаи-Мара создают изысканную и современную атмосферу сафари.

Таиланд

Трудно представить себе более красивые места, чем великолепные тайские пляжи. На острове Самуи пары могут забронировать 5-звездочный отель The Tongsai Bay с большим бассейном с видом на океан. Можно устроиться на пляже под цветочным навесом, включая традиционное тайское благословение. А как насчет известняковых пещер, окружающих Райавади в Краби? Из окон открывается вид на бирюзовые воды пляжа Франанг, что означает, что свадебные фотографии получатся очень красивыми.

Ямайка

Оказаться на острове, окруженном неотразимым карибским духом, — это не только потрясающие пляжи с закатами, но и покрытые зеленью горы, и сверкающие водопады. Церемония на водопадах Очо-Риос — потрясающее по красоте сочетание тропического леса и падающей воды в качестве фона. Чтобы продолжить празднование, можно переместиться в роскошный курортный отель Sandals Ochi.

Марокко

Проведите этот день у подножия Атласских гор в отеле Marrakech retreat, Capaldi, с террасой на крыше, откуда открывается великолепный вид на окружающие оливковые рощи — идеальное место. Он современный и стильный, и в нем по-прежнему присутствуют традиционные марокканские элементы: богатый текстиль и антиквариат, атмосфера сдержанной роскоши.

Бразилия

Эксклюзивный курортный отель Ponta dos Ganchos на частном полуострове — это место для вас. Сверкающее изумрудное море, бразильские бунгало на берегу, беседка в конце деревянного моста и самый романтический свадебный завтрак в истории. Но если нужна более уединенная обстановка, выберите спа-отель Botanique в Сан-Паулу в окружении уникальной природы.

Мексика