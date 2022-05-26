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36 минут назад

Татарстан попал в топ-10 направлений для путешествий по России

Реальное время

Татарстан оказался в числе 10 наиболее популярных направлений для путешествий по России. Нередко туристы выбирали республику по случаю празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщают эксперты "МегаФона".

Татарстан попал в топ-10 направлений для путешествий по России
Фото: Реальное времяРеальное время

Например, каждый день во время праздничных мероприятий в Казани и Болгаре число туристов оказывалось больше, чем в любой из майских праздников. В это время Татарстан собрались гости, в том числе из Сибири и Дальнего Востока. Больше всего же туристов приехало из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары.

Согласно результатам исследования, в день празднования "Изге Болгар жыены" в Болгаре абоненты "МегаФона" потратили на телефонные разговоры свыше 100 тысяч минут. Также в Сеть были выложены фото и видео общим объемом в 3 терабайта.

На прошлой неделе глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил отметить 1300-летие принятия ислама в регионе в 2023 году. По его словам, ислам пришел на территорию современного Татарстана в 922 году, а на Северный Кавказ — на два столетия раньше.

Новости путешествий,Исмаил Бердиев,Мегафон,
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