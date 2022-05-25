В России для туристов предложили создать услугу «друг на день»

Эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова предложила создать для российских путешественников новую услугу в формате индивидуального сопровождения — «друг на день». Об этом пишет «Российская газета».
По ее словам, подобная услуга может пользоваться популярностью у отдыхающих, самостоятельно организующих свои путешествия.
«Первое, в чем нуждаются туристы — это информация. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм. А таких с каждым годом становится все больше», — заявила специалист.
Так, приезжающие в незнакомый город туристы смогут обращаться к «другу на день», который будет готов рассказать историю города и указать на наиболее интересные достопримечательности.
Кроме того, Воротникова предложила создавать в России пространства с понятной навигацией для индивидуальных туристических прогулок.
«Сегодня, приезжая в город, турист зачастую остается наедине с собой: ни доступных карт, буклетов, ни удобных и по-настоящему функциональных приложений», — отметила она.