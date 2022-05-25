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1 час назад

В России для туристов предложили создать услугу «друг на день»

Lenta.ru

Эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова предложила создать для российских путешественников новую услугу в формате индивидуального сопровождения — «друг на день». Об этом пишет «Российская газета».

В России для туристов предложили создать услугу «друг на день»
Фото: unsplash.com/unsplash.com/

По ее словам, подобная услуга может пользоваться популярностью у отдыхающих, самостоятельно организующих свои путешествия.

«Первое, в чем нуждаются туристы — это информация. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм. А таких с каждым годом становится все больше», — заявила специалист.

Так, приезжающие в незнакомый город туристы смогут обращаться к «другу на день», который будет готов рассказать историю города и указать на наиболее интересные достопримечательности.

Кроме того, Воротникова предложила создавать в России пространства с понятной навигацией для индивидуальных туристических прогулок.

«Сегодня, приезжая в город, турист зачастую остается наедине с собой: ни доступных карт, буклетов, ни удобных и по-настоящему функциональных приложений», — отметила она.

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