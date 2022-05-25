Тревел-блогер назвал самые интересные места для отдыха на Кубани

Российский тревел-блогер Алексей Рыжиков назвал самые интересные места для отдыха в Краснодарском крае, а также дал рекомендации по организации поездки по региону. Его слова приводит «Российская газета».
По словам путешественника, за природными достопримечательностями стоит отправиться в поселок Мезмай в Апшеронском районе — там можно увидеть водопад Лунный, а также плато Лагонаки. До места удобнее всего добираться на автомобиле из Краснодара, дорога займет 2,5 часа.
Еще одна локация на Кубани — лагуна Голубая бездна под Геленджиком, где растет Пицундская сосна. Чтобы попасть на пляж, необходимо сесть на рейсовый автобус номер 108, который следует из Геленджика.
В заключение блогер порекомендовал посетить водопад Большой на ручье Сванидзе в Сочи. Он отметил, что это место достаточно уединенное, так как находится в тенистом ущелье — для прогулки лучше взять с собой сменную обувь.
Кроме того, Рыжиков посоветовал использовать в поездках мобильное приложение с картами Maps.me, которое работает даже при отсутствии Интернета. Также он призвал заранее задуматься об экипировке — с собой всегда нужно брать фонарик, дождевик и газовую горелку.