Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл суммы предполагаемых трат россиян, собирающихся провести предстоящий летний отпуск в путешествиях. Результат опроса организация опубликовала в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Согласно полученным данным, соотечественники планируют потратить на летний отдых в среднем 45,1 тысячи рублей на одного человека. В прошлом году ожидаемая сумма была на 11 процентов меньше и составляла 40 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2022 году доля отечественных туристов, откладывающих деньги на отпуск, практически сравнялась с теми, кто оплачивает отдых из текущих доходов, — 37 и 36 процентов соответственно. При этом для 41 процента респондентов недостаточное количество средств является основной причиной для того, чтобы провести отпуск дома. Еще 15 процентов опрошенных признались, что также не поедут отдыхать из-за работы, восемь процентов останутся дома по состоянию здоровья.