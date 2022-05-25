Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году

Lenta.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл суммы предполагаемых трат россиян, собирающихся провести предстоящий летний отпуск в путешествиях. Результат опроса организация опубликовала в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, соотечественники планируют потратить на летний отдых в среднем 45,1 тысячи рублей на одного человека. В прошлом году ожидаемая сумма была на 11 процентов меньше и составляла 40 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2022 году доля отечественных туристов, откладывающих деньги на отпуск, практически сравнялась с теми, кто оплачивает отдых из текущих доходов, — 37 и 36 процентов соответственно. При этом для 41 процента респондентов недостаточное количество средств является основной причиной для того, чтобы провести отпуск дома. Еще 15 процентов опрошенных признались, что также не поедут отдыхать из-за работы, восемь процентов останутся дома по состоянию здоровья.

Кроме того, исследование показало, что поехать на отдых с одним или двумя членами семьи хотят 19 и 21 процент россиян соответственно. В компании троих и четверых домочадцев собираются провести отпуск 15 процентов респондентов, а 11 процентов опрошенных отправятся в путешествие вчетвером или впятером.

Новости путешествий,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители