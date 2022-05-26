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33 минуты назад

Россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым

Lenta.ruиещё 6

Более пяти тысяч дополнительных железнодорожных билетов в Крым на даты отправления с 29 мая по 10 июня включительно поступили в продажу, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, россиянам предложили приобрести билеты на поезд №197/198 сообщением МоскваСимферополь в плацкартные и купейные вагоны. Отмечается, что из Крыма билеты на аналогичные даты появятся позже.

Дополнительный поезд №197/198 назначен с 29 мая. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день в 7:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву в 11:25, уточнили в «Гранд сервис экспресс».

Ранее в мае представители турбизнеса нашли способ избежать падения турпотока в Крым на фоне закрытия аэропортов на юге страны. Так, компании предложили запустить ежедневный чартерный поезд на полуостров, а также сократить объем грузовых железнодорожных перевозок от Ростова до Воронежа в пользу пассажирских.

Новости путешествий,Билеты в Крым,
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