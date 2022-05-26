Россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым

Более пяти тысяч дополнительных железнодорожных билетов в Крым на даты отправления с 29 мая по 10 июня включительно поступили в продажу, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

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Так, россиянам предложили приобрести билеты на поезд №197/198 сообщением Москва — Симферополь в плацкартные и купейные вагоны. Отмечается, что из Крыма билеты на аналогичные даты появятся позже.

Дополнительный поезд №197/198 назначен с 29 мая. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день в 7:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву в 11:25, уточнили в «Гранд сервис экспресс».