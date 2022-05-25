Рейсов в Турцию из городов России станет больше

В конце мая – начале июня увеличится количество рейсов на турецкие курорты из ряда российских городов. Редакция TourDom.ru выяснила, откуда будут летать самолеты в Анталью, Бодрум и Даламан в первую летнюю неделю.

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Львиная доля рейсов из Санкт-Петербурга выполняется Turkish Airlines: авиакомпания увеличила частоту и делает по 5–8 вылетов в Анталью ежедневно. Туры предлагают ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. На бортах есть места бизнес-класса. С 3 июня из Пулково начнется программа Red Wings в партнерстве с туроператором Библио-Глобус. Авиакомпания будет летать в Анталью дважды в неделю на В 777 вместимостью 412 кресел.

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Туристы из Питера смогут выбрать и другие маршруты, помимо Антальи. С 24 мая турецкий флагман увеличит число вылетов в Бодрум до 4 раз в неделю, в Даламан – до 5. На рейсах в Бодрум также есть бизнес-класс.

Столь же широкий ассортимент маршрутов представлен и в Казани. В конце мая число ежедневных вылетов Turkish Airlines в Анталью достигнет трех. Кроме того, перевозчик будет выполнять четыре рейса в неделю в Даламан и три – в Бодрум.

Выбрать пункт назначения в июне смогут и туристы, вылетающие из Минеральных Вод. Пять раз в неделю в Анталью отправляются борта авиакомпании «Азимут» и 3 раза – Red Wings. В Бодрум дважды в неделю планируют летать «Азимут» и AZUR air.

Из Сочи российские перевозчики организуют программу на SSJ 100. Ежедневно в направлении Антальи летает а/к «Россия», а по понедельникам и пятницам к ней присоединяется «Азимут». Рейсы в Бодрум с 2 июня будут выполняться дочерней компанией нацперевозчика 4 раза в неделю, в Даламан – 5. Что касается авиакомпании Turkish Airlines, она отменила рейсы в аэропорт Адлера до 30 июня.

Из других российских городов полетные программы запланированы пока только в Анталью. Причем у жителей Екатеринбурга есть выбор, на чем добраться до курорта: 4 раза в неделю из аэропорта Кольцово собирается летать AZUR air, дважды в неделю – Red Wings в партнерстве с Библио-Глобусом. С конца апреля рейсы в Анталью выполняет турецкий перевозчик Corendon совместно с туроператором Fun & Sun.

В расписании Turkish Airlines заявлены ежедневные рейсы в Анталью из Перми (1–2 вылета в день), Челябинска (2–3 вылета в день) и Калининграда (по одному). Из Омска и Тюмени самолеты авиакомпании будут отправляться с частотой 5 раз в неделю, из Сургута – 2 раза. Туристы из Самары смогут улететь на турецкий курорт рейсами Red Wings, а из Уфы – на бортах AZUR air.