Россиянам стало сложнее получать шенгенские визы — эксперт

Основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер объяснил, какие изменения произошли в выдаче виз и почему россиянам почти перестали давать мультивизы в Европу. Разговор с экспертом публикует «Лента.ру».

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Раньше россиянам выдавали мультивизы, которые действовали сроком до пяти лет. Сейчас визы выдают строго на срок поездки.

Некоторые страны временно приостановили прием документов на визы. Так, 25 мая временно приостановил прием визовый центр Италии. Прием документов и выдача новых виз невозможны из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора.

«Многие типы виз сейчас в консульстве практически не оформляют. Например, итальянское консульство практически перестало выдавать деловые визы, за редким исключением», —добавил Певзнер.

Кроме того, большинство стран Шенгенского соглашения выдает россиянам туристические визы только на срок поездки.

«До начала специальной операции выдавались так называемые мультивизы на длительный промежуток времени до пяти лет. Сегодня такие визы практически не выдаются. В основном выдаются визы на срок поездки», — прокомментировал специалист.

Однако некоторые аспекты не поменялись даже несмотря на сложности с выдачей виз. Так, эксперт рассказал, что при оформлении виз подходит выписка с российского банковского счета — даже несмотря на то, что в Европе многие российские карты работать не будут.

«Визы оформляются в соответствии с Визовым кодексом, а он не менялся. Там прописан список документов, которые необходимо предъявить для получения визы. На сегодняшний день выписка с российского банковского счета подходит», — заключил он.