Россиянам предложили отдохнуть на Мальдивах по сниженной цене

Российским путешественникам предложили провести отпуск на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по сниженной цене летом. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Уточняется, что стоимость путевок по сравнению с 2021 годом упала более, чем на 40 процентов.

«В прошлом году Мальдивы стоили дороже, как и зимние туры. Сейчас они снизились, так как некоторые отели перед летним сезоном понижают стоимость проживания»,

— пояснили в компании Anex Tour.