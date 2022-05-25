Абхазия надеется на упрощение перехода границы с РФ

Абхазия в нынешнем курортном сезоне ожидает беспрецедентное количество туристов и предлагает выработать комплекс мер, направленный на упрощение перехода абхазо-российской границы по реке Псоу. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба журналистам после расширенного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Москве.
В среду на расширенном заседании комитета обсуждались вопросы упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы. В заседании приняли участие депутаты парламента Абхазии, Государственной думы РФ, представители абхазских и российских профильных ведомств.
"Абхазия ожидает беспрецедентное число туристов в этом [курортном] сезоне в силу международной обстановки. Мы, конечно готовимся к этому. Благодарим российских коллег [за встречу], верю, что у нас получится сформулировать правильный комплекс мер, который позволит решить проблему пересечения границы",
- сказал Ардзинба.
Министр подчеркнул, что МИД Абхазии полностью поддерживает решение о создании рабочих групп на базе профильного комитета Госдумы и поблагодарил коллег "за поддержку этого вопроса".
"По линии МИД Абхазии будут обеспечены все необходимые рабочие процессы",
- добавил Ардзинба.