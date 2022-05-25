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1 час назад

Абхазия надеется на упрощение перехода границы с РФ

ТАСС

Абхазия в нынешнем курортном сезоне ожидает беспрецедентное количество туристов и предлагает выработать комплекс мер, направленный на упрощение перехода абхазо-российской границы по реке Псоу. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба журналистам после расширенного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Москве.

Абхазия надеется на упрощение перехода границы с РФ
Фото: pixabay.compixabay.com

В среду на расширенном заседании комитета обсуждались вопросы упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы. В заседании приняли участие депутаты парламента Абхазии, Государственной думы РФ, представители абхазских и российских профильных ведомств.

"Абхазия ожидает беспрецедентное число туристов в этом [курортном] сезоне в силу международной обстановки. Мы, конечно готовимся к этому. Благодарим российских коллег [за встречу], верю, что у нас получится сформулировать правильный комплекс мер, который позволит решить проблему пересечения границы",

- сказал Ардзинба.

Министр подчеркнул, что МИД Абхазии полностью поддерживает решение о создании рабочих групп на базе профильного комитета Госдумы и поблагодарил коллег "за поддержку этого вопроса".

"По линии МИД Абхазии будут обеспечены все необходимые рабочие процессы",

- добавил Ардзинба.

Новости путешествий,Госдума,
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