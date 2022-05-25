Абхазия надеется на упрощение перехода границы с РФ

Абхазия в нынешнем курортном сезоне ожидает беспрецедентное количество туристов и предлагает выработать комплекс мер, направленный на упрощение перехода абхазо-российской границы по реке Псоу. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба журналистам после расширенного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Москве.