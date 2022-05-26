Итальянский визовый центр перестал принимать заявки от большинства граждан России

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Вчера на сайте визового центра Италии появилось сообщение о том, что лица, не оплатившие заранее консульский сбор, пока не могут подать документы на визу. Оказывается, банк “Интеза” временно не может обрабатывать эти платежи. Сейчас принять заявление могут только у тех, кто уже оплатил сбор и готов предъявить распечатанную квитанцию, или освобожден от него. К последней категории относятся близкие родственники граждан Евросоюза, дети до 6 лет, инвалиды всех групп, участники программ международного обмена или молодежных спортивных соревнований.

В комментариях к обсуждению в тг-канале “Крыша Турдома” один из подписчиков упомянул, что “уже все принимают, информация была фальшивой”. Но Надежда Найдис, руководитель департамента продвижения туроператора PAC Group, это опровергла: “Никаких изменений нет, документы не принимают”. Сегодня, по ее словам, ситуация не изменилась: компании ждут дополнительную информацию от визового центра, который уверяет, что проблема временная.

Другие источники полагают, что совсем не временная. Телеграм-канал “Банкста” опубликовал скриншот письма, который ЦБ направил в банк “Интеза”. Там говорится о запрете на проведение операций по снятию денег со счетов Генерального консульства Итальянской республики. “Банкста” утверждает, что такие же указания поступили всем российским банкам, обслуживающим европейские дипмиссии. Это значит, что оформление виз и видов на жительство станет невозможным.