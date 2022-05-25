Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

В заграничный отдых летом 2022 года намерен отправиться каждый десятый россиянин

Inc-Newsиещё 1

В заграничный отдых летом 2022 года намерен отправиться каждый десятый россиянин. Также стало известно, что в отпуск этим летом пойдут 37% граждан. Источник фото: poehalisnami.uaВ заграничный отпуск летом 2022 года намерены отправиться 10% жителей России. При этом 7% граждан поедут отдыхать в страны дальнего зарубежья и 3% - в постсоветские государства.

Каждый десятый россиянин намерен отправиться заграницу летом
Фото: Inc-NewsInc-News

Как уточняет ВЦИОМ, ссылаясь на данные своего опроса, отдыхать летом дома будут 52% респондентов. За городом, на даче летние каникулы проведут 39% опрошенных, в другой город (или село) отправятся 14% россиян. Что касается внутреннего отдыха, то тут самыми популярными направлениями стали в этом году Москва Петербург с Ленинградской областью (10% и 15% соответственно). На Черноморское побережье Кавказа поедут 12%, а в Крым - 9%.

Также ВЦИОМ отмечает, что за год выросли траты россиян на летний отдых. Если в прошлом году туристы готовы были потратить в среднем чуть более 40 тыс. рублей (на человека), то в этом - уже порядка 45 тыс.

Новости путешествий,ВЦИОМ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители