Каждый десятый россиянин намерен отправиться заграницу летом

В заграничный отдых летом 2022 года намерен отправиться каждый десятый россиянин. Также стало известно, что в отпуск этим летом пойдут 37% граждан. Источник фото: poehalisnami.uaВ заграничный отпуск летом 2022 года намерены отправиться 10% жителей России. При этом 7% граждан поедут отдыхать в страны дальнего зарубежья и 3% - в постсоветские государства.

Как уточняет ВЦИОМ, ссылаясь на данные своего опроса, отдыхать летом дома будут 52% респондентов. За городом, на даче летние каникулы проведут 39% опрошенных, в другой город (или село) отправятся 14% россиян. Что касается внутреннего отдыха, то тут самыми популярными направлениями стали в этом году Москва Петербург с Ленинградской областью (10% и 15% соответственно). На Черноморское побережье Кавказа поедут 12%, а в Крым - 9%.