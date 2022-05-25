Таиланд смягчит правила въезда для россиян

Тайский Центр по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA) смягчит правила въезда в королевство для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает портал Buying Business Travel Russia.

Согласно измененным протоколам, туристы по-прежнему обязаны заранее подать заявление на получение разрешения на въезд, однако теперь для этого достаточно предоставить паспортные данные, сертификат о вакцинации и медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на сумму не менее 10 тысяч долларов (569,6 тысячи рублей).