Россия возобновит железнодорожное сообщение с Киргизией

Россия и Киргизия после смягчения коронавирусных ограничений договорились о возобновлении движения пассажирских поездов. Об этом в среду, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Киргизские железные дороги».

Таким образом, с 6 июня в расписание вернется международный поезд Бишкек — Казань — Бишкек, который будет следовать по маршруту один раз в неделю, с 8 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Бишкеком и Самарой — составы будут отправляться два раза в неделю. Кроме того, с 9 июня один раз в восемь дней начнет курсировать поезд Бишкек — Новосибирск — Бишкек.