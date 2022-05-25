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2 часа назад

Россия возобновит железнодорожное сообщение с бывшей республикой СССР

Lenta.ruиещё 2

Россия и Киргизия после смягчения коронавирусных ограничений договорились о возобновлении движения пассажирских поездов. Об этом в среду, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Киргизские железные дороги».

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Киргизией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом, с 6 июня в расписание вернется международный поезд БишкекКазань — Бишкек, который будет следовать по маршруту один раз в неделю, с 8 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Бишкеком и Самарой — составы будут отправляться два раза в неделю. Кроме того, с 9 июня один раз в восемь дней начнет курсировать поезд Бишкек — Новосибирск — Бишкек.

В ведомстве обратили внимание, что туристы, желающие отправиться в бывшую республику СССР, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, с момента сдачи которого прошло не более 48 часов.

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