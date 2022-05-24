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1 час назад

В аэропорту Перми усилен контроль из-за опасной инфекции

Ura.Ru

В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян. Проводится мониторинг ситуации в пунктах пропуска из заграничных рейсов.

В аэропорту Перми усилен контроль из-за опасной инфекции
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения оспы обезьян в регион. В регионе и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от грызунов и приматов. Встречается в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Основные симптомы заболевания — лихорадка, головокружение, появление сыпи на коже.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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