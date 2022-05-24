В аэропорту Перми усилен контроль из-за опасной инфекции

«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения оспы обезьян в регион. В регионе и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.