Авиакомпаниям России предрекли проблемы с полетами в Турцию

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) обновило список российских авиакомпаний, в отношении которых продолжают действовать экспортные авиационные санкции. Об этом пишет портал TourDom.

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Как указано в документе, AZUR air, Utair и еще несколько перевозчиков теперь лишены права участвовать в сделках, которые подпадают под действия правил экспортного контроля. В связи с этим источник портала предрек отечественным компаниям возникновение новых проблем с рейсами в Турцию.

По его словам, такая мера позволит США эффективнее выявлять нарушения в обходе санкций с самолетами производства концерна Boeing. Отмечается, что именно такие лайнеры Россия использует для полетов в Турцию — в связи с этим американские санкции могу затронуть и Анкару за обслуживание российских самолетов на территории Турции.