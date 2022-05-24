Россияне изменили предпочтения в путешествиях

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru рассказали, в каких городах России планируют отдыхать отечественные туристы летом на фоне временного закрытия ряда аэропортов южных и центральных регионов страны. Об изменении у россиян предпочтений в путешествиях сообщает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями с 1 июня по 31 августа 2022 года, согласно количеству бронирований средств размещения, стали Махачкала, Калининград и Иркутск. Также в топ-10 популярных городов страны вошли Выборг, Псков, Чемал, Минеральные Воды, Тула, Владимир, Петропавловск-Камчатский.