Главные трудности россиян при планировании поездки в Европу

Эксперты туриндустрии назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются россияне при планировании поездки в Европу в условиях санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Так, несмотря на то, что многие государства начали снимать антиковидные ограничения на въезд туристов, попасть в Европу россиянам сейчас достаточно трудно из-за отсутствия прямого авиасообщения.

По словам председателя совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрия Горина, улететь в европейские страны сейчас можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби или Ереване, однако стоимость билетов может достигать 150 тысяч рублей.

Более бюджетным вариантом может стать пересечение сухопутных границ с Литвой или Эстонией, однако такая поездка может занять целые сутки.

Также специалисты напомнили об открытии сухопутной границы между Россией и Грузией, что дает еще одну возможность для стыковки. Тем не менее, издание отмечает увеличение стоимости билетов во Владикавказ более чем в три раза.