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11 минут назад

Названы главные трудности россиян при планировании поездки в Европу

Lenta.ru

Эксперты туриндустрии назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются россияне при планировании поездки в Европу в условиях санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главные трудности россиян при планировании поездки в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, несмотря на то, что многие государства начали снимать антиковидные ограничения на въезд туристов, попасть в Европу россиянам сейчас достаточно трудно из-за отсутствия прямого авиасообщения.

По словам председателя совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрия Горина, улететь в европейские страны сейчас можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби или Ереване, однако стоимость билетов может достигать 150 тысяч рублей.

Более бюджетным вариантом может стать пересечение сухопутных границ с Литвой или Эстонией, однако такая поездка может занять целые сутки.

Также специалисты напомнили об открытии сухопутной границы между Россией и Грузией, что дает еще одну возможность для стыковки. Тем не менее, издание отмечает увеличение стоимости билетов во Владикавказ более чем в три раза.

Кроме того, сейчас наблюдается дефицит свободных мест для подачи заявлений на визу — в некоторые консульства записаться можно только на конец лета. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян уточнил, что в настоящий момент проблем нет только с записью в визовые центры Греции и Италии.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Дмитрий Горин,Коммерсант,
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