Билеты на рейс в Египет исчезли из продажи

Турагенты обратили внимание, что из агрегаторов исчезли билеты на рейс египетской а/к AlMasria Universal Airlines, который согласно первоначальной информации должен был отправиться из Москвы в Шарм-эль-Шейх 28 мая.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как следует из скриншота, авиабилеты на самолет из Домодедово предлагались по цене 37 тыс. руб. в один конец, включая перевозку багажа. Вылет был запланирован на 5 ч утра, прибытие на египетский курорт – в 13:15.

«Видимо, это техническая ошибка. Да, мы сейчас проводим переговоры с авиакомпанией о возобновлении регулярных рейсов, которые выполнялись прошлой зимой. Готовится программа полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Ориентировочно хотим взлететь с 4 или с 10 июня. Точная информация появится в самое ближайшее время»,

– объяснила TourDom.ru Инна Бельтюкова, руководитель компании «Инна Тур», которая является генеральным агентом а/к AlMasria в России.

Ошибка могла возникнуть потому, что изначально одним из блочников программы должен был стать TEZ TOUR. Но этот туроператор анонсировал с 28 мая собственные вылеты в Египет в партнерстве с авиакомпанией iFly.

Напомним, в осенне-зимнем сезоне – 2021/2022 AlMasria выполняла из Москвы по два рейса в неделю на оба египетских курорта. Турпакеты продавали туроператоры TEZ TOUR, «ПАКС», ICS. Рейсы этой же авиакомпании из Краснодара в Шарм-эль-Шейх были в конце декабря досрочно прекращены.