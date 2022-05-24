Более половины россиян путешествуют вместе с животными

Более половины россиян признались, что путешествуют вместе со своими домашними животными, показал опрос, проведенный зоокомпанией «Четыре лапы», пишет РИА «Новости».

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Согласно исследованию, 54% респондентов рассказали, что ездят на отдых с питомцами. При этом направления внутри страны при поездках с животными более популярны – так ответили 60% опрошенных. За границу выезжают 22% участников опроса, почти столько же проводят свой отпуск на даче.

По словам аналитиков, такому положению дел способствует рост числа так называемых pet-friendly туров, а также повышение лояльности авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков и гостиничных операторов. Помимо этого, развивается рынок аксессуаров, позволяющих животному переносить дорогу без проблем.

Опрос также показал, что около трети россиян тратят на подготовку домашнего животного к путешествию 5 – 10 тысяч рублей, 62% сказали, что их расходы не превышают пяти тысяч.