Еще одна азиатская страна возобновит авиасообщение с Россией

Перевозчик «Туркменские авиалинии» начал продажу авиабилетов на еженедельные полеты между Туркменией и Россией. О возобновлении регулярных рейсов пишет местное информационное агентство Orient .

Уточняется, что авиакомпания возобновит полеты по маршруту Ашхабад — Казань с 30 мая. Рейсы из азиатской страны будут выполняться по средам: из столицы Туркмении лайнер отправится в 14:55 по местному времени (12:55 мск) и прилетит в Казань в 16:30 мск.