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1 час назад

Еще одна азиатская страна возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Lenta.ru

Перевозчик «Туркменские авиалинии» начал продажу авиабилетов на еженедельные полеты между Туркменией и Россией. О возобновлении регулярных рейсов пишет местное информационное агентство Orient.

Еще одна азиатская страна возобновит авиасообщение с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что авиакомпания возобновит полеты по маршруту АшхабадКазань с 30 мая. Рейсы из азиатской страны будут выполняться по средам: из столицы Туркмении лайнер отправится в 14:55 по местному времени (12:55 мск) и прилетит в Казань в 16:30 мск.

Также отмечается, что «Туркменские авиалинии» восстановили регулярное авиасообщение с еще одной страной — ОАЭ. Авиарейсы в Дубай будут выполняться по понедельникам.

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